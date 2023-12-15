بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها يوم الخميس، على انخفاض مؤشرها العام 58ر22 نقطة ليبلغ مستوى 70ر6765 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 %، وتداول 7ر72 مليون سهم عبر 13139 صفقة نقدية بقيمة 7ر72 مليون دينار (نحو 7ر221 مليون دولار).



وانخفض مؤشر السوق الرئيس 39ر20 نقطة ليبلغ مستوى 88ر5497 نقطة بنسبة 37ر0 % من خلال تداول 81 مليون سهم عبر 3944 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 ملايين دينار (نحو 19ر30 مليون دولار).

كما هبط مؤشر السوق الأول 07ر24 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7430 نقطة بنسبة 32ر0 % من خلال تداول 6ر164 مليون سهم عبر 9195 صفقة بقيمة 7ر62 مليون دينار (نحو 2ر191 مليون دولار).