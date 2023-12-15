أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها، يوم الخميس، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.16 %، عند 12.134،19 نقطة.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.15 %، ليستقر عند 997 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.01 % بمجموع 903،35 نقاط.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.14 % بمجموع 11.257،22 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 244 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 624 مليار درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها، يوم الخميس، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.16 %، عند 12.134،19 نقطة.
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها، يوم الخميس، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.16 %، عند 12.134،19 نقطة.