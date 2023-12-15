فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين غرب بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدة نحالين غرب بيت لحم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفاد أمين سر حركة "فتح" في البلدة لمراسل "وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، إثر ذلك اندلعت مواجهات تركزت في منطقة "باب الزاوية" وشارع المقبرة وسط البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت أحد منازل المواطنين وفتشته واعتدت على عدد من ساكنيه واجرت فحصا لهواتفهم الخلوية.