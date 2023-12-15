جوتيريش: الوضع الراهن يمنع إجراء عمليات إنسانية ذات معنى في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، أن الوضع الراهن يمنع إجراء عمليات إنسانية ذات معنى في غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أعرب أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة وتزايد الصراع.

وفي وقت سابق، أكد منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي جون كيربي، أن واشنطن تريد أن تتوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أسرع وقت.

وقال منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس الخميس إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان ناقش خلال زيارته لإسرائيل تحول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "في المستقبل القريب نحو عمليات أقل شدة.