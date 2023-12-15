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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كيربي: نبذل كل ما بوسعنا للتوصل إلى هدنة إنسانية جديدة لاستعادة بقية الرهائن في غزة

جون كيربي
جون كيربي
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أكد منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي جون كيربي، أن واشنطن تريد أن تتوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أسرع وقت.

وقال منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الخميس إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان ناقش خلال زيارته لإسرائيل تحول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "في المستقبل القريب نحو عمليات أقل شدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تبذل كل ما بوسعها للتوصل إلى هدنة إنسانية جديدة لاستعادة باقي الرهائن في غزة.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك ثلاثة شروط أمام حماس لإنهاء الحرب متمثلة في إلقاء السلاح وتسليم المتورطين في الهجوم على إسرائيل والإفراج عن الرهائن.

وأكد أن بلاده تتفهم أن حل الدولتين يبدو بعيد المنال في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر. 

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