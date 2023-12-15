حزب الشعب الباكستاني يعتزم ترشيح بيلاوال زاردارى لمنصب رئيس الوزراء

صرح فيصل كوندى سكرتير حزب الشعب الباكستانى لشئون الإعلام، أمس الخميس، بأنه سيتم ترشيح رئيس الحزب بيلاوال بوتو زاردارى لمنصب رئيس الوزراء، بينما سيتم ترشيح والده الرئيس السابق عاصف على زاردارى لمنصب رئيس الدولة خلال الانتخابات القادمة.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن كوندى تأكيده لترشيح بيلاوال لمنصب رئيس الوزراء، معربًا عن رغبة الحزب فى تكرار سيناريو انتخابات عام 2018، وأن يصبح عاصف زاردرى رئيسا للدولة مرة أخرى.

وأكد كوندى موقف الحزب بأنه يتعين عدم تأجيل الانتخابات لما بعد يوم الثامن من شهر فبراير عام 2024 لأن الحزب سيكون فى وضع أفضل حاليًا، بدلا من أن يجلس فى صفوف المعارضة.

ومن ناحية أخرى، نقلت قناة "إيه آر واى نيوز" الإخبارية الباكستانية عن هبة تشودرى قرينة وزير الإعلام الباكستاني السابق فؤاد تشودري، أن زوجها سيخوض الانتخابات القادمة من السجن، وأنها ستدير حملته الانتخابية.

وأشارت القناة الباكستانية إلى أن فؤاد تشودرى كان قد ترك حركة الإنصاف الباكستانية إثر أحداث العنف التى وقعت يوم التاسع من شهر مايو الماضي، وتم اعتقاله من منزله فى إسلام آباد، ولكن المحكمة سمحت له بالالتقاء مع زوجته فى اجتماع خاص بساحة السجن.