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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الهندي يؤكد تطلعه للعمل مع نظيره البولندي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، أمس الخميس، تطلعه للعمل مع رئيس وزراء بولندا الجديد " دونالد توسك " من أجل تعميق العلاقات بين البلدين. 

جاء ذلك في تدوينة نشرها رئيس الوزراء الهندي على منصة "إكس" لتهنئة توسك على تعيينه رئيسا جديدا للوزراء في بولندا.

وقال مودي في تدوينته مخاطبا توسك "إنني أهنئكم على تعيينكم رئيسًا لوزراء بولندا، وإنني أتطلع للعمل معًا من أجل تعميق العلاقات الودية الراسخة بين الهند وبولندا".

تجدر الإشارة إلى أن توسك كان قد أدى اليمين القانونية كرئيس وزراء جديد لبولندا يوم الأربعاء أمام الرئيس البولندي أندريه دودا، وتعهد بالالتزام بالدستور، قائلًا إن الولاء للدستور سيكون السمة المميزة لحكومته الجديدة.

يذكر أن دونالد توسك كان قد شغل منصب رئيس الوزراء في بولندا فترتين من قبل، وذلك اعتبارا من عام 2007، ثم شغل منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة خمسة أعوام.

رئيس الوزراء الهندي رئيس الوزراء البولندي تعميق العلاقات بين البلدين