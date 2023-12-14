مهرجان الجونة السينمائي يبدأ فعالياته بفيلم "فلسطين ومعاناة الشعوب"

حرصت مجموعة كبيرة من النجوم و صناع السينما اليوم الخميس على الحضور والمشاركة فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة

بدأت فعاليات المهرجان بالسلام الجمهوري وشهد الحفل عرض فيلم بعنوان "فلسطين ومعاناة الشعوب"، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني.

ياتى فى مقدمة النجوم الذين حرصوا على المشاركة فى فعاليات المهرجان الفنانة بشرى مدير عمليات مهرجان الجونة و الفنانة يسرا و نسرين طافش، هاني رمزي، هشام عاشور، احمد حاتم، المخرج مروان حامد ، وداليا شوقي، لطفي لبيب، والمخرج تامر محسن ، فاطمة ناصر و محمود حميدة و نور النبوي و نجلاء بدر و المخرج ابو بكر شوقي، ياسمين رئيس، محمد شاهين، السيناريست تامر حبيب، جميلة عوض، والمخرج هادي الباجوري.

انطلقت هذه الدورة بشكل استثنائي بعنوان "نافذة على فلسطين"؛ وتعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة للتركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع

تشمل الأفلام المعروضة في القسم كلا من: "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي، وفيلم "وداعا طبريا"، للمخرجة لينا سويلم، وفيلم "الواقي الرصاصي"، وفيلم التحريك المؤثر "الرسم من أجل أحلام أفضل" للمخرجة مى، وفيلم "باب الشمس" ليسرى نصر الله، وفيلم "ليست فقط صورتك" إخراج آن باك ودرور، وفيلم "بلا سقف" إخراج سينا سليمي، وفيلم "الشجاعية" للمخرج محمد المغني، وفيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي، فضلا عن فيلم "إلى أبي" إخراج عبد السلام شحادة.

شهد حفل الافتتاح تقديم المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا أغنية "غصن الزيتون" وهي من كلمات إليانا وفراس مرجية وعبير مرجية وألحان وتوزيع فراس مرجية.

تقول كلمات الأغنية " خلص الحكي شو بعد بقول خلص البكي والقلب مجروح بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بأرض السلام مات السلام وكون غافي ع طفل موجوع ".



كما عرض فيلم عن المعهد العالي للسينما وتاريخه الطويل و تحدث الدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج في معهد السينما عن زميله الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي تخرج من الدفعة الأولى لمعهد السينما، ووجه الحضور التحية لروحه.

ايضا عرض الفيلم القصير "60 جنيه" للمخرج عمرو سلامة، من بطولة مغنى الراب زياد ظاظا في تجربته التمثيلية الأولى.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفتتح فيها فيلم للمخرج عمرو سلامة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ افتتح فيلمه "شيخ جاكسون" الدورة الأولى من المهرجان عام 2017.

قصة "60 جنيه"، مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا، وإنتاج إسماعيل نصرت، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام. تمكن عمرو سلامة من خلال سيناريو الفيلم الذي كتبه من تحويل العمل الموسيقي الذي قدمه زياد ظاظا إلى فيلم جذاب بصريًا ويدفع المشاهد إلى التأثر به عاطفيًا والإندماج معه فكريًا.

"60 جنيه" بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد بيومي فؤاد و اخراج عمر سلامة



