حفل لتكريم 1600 حافظ للقرآن بقرية طفنيس فى الأقصر.. صور

نظم أهالي قرية طفنيس المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، احتفالية كبرى لتكريم 1600 حافظ للقرآن الكريم بقرية طفنيس ونواحيها، وتم توزيع جوائز تجاوزت قيمتها 750 ألف جنيه، بجهود ذاتية وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأطفال والكبار بالقرية.

وتزينت القرية استعداداً لحفل التكريم، حيث أخذ أهل القرية على عاتقهم منذ 5 سنوات، إدخال السرور على كل حافظ للقرآن الكريم وأولياء أمورهم، بالقرية ونواحيها، من خلال إقامة حفل سنوي لتكريم الحفاظ برواية حفص والقراءات السبع، وحصل صاحب المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملًا على 40 ألف جنيه.

يشرف على المسابقة يحيى عبدالعظيم المطعني، معلم اللغة العربية، والعالم بالقراءات السبع، ويترأسها المهندس يحيى وقاد، مدير إحدى الجمعيات الأهلية بالقرية.

وقال الشيخ يحيى عبدالعظيم أحد أقدم محفظ للقرآن الكريم بقرية طفنيس المطاعنة بإسنا، والمشرف العام على الإحتفال، أنه يتم تنظيم إحتفال لكريم حفظة كتاب الله بصورة سنوية منذ عشرات السنين بمشاركة كافة أبناء وشباب القرية، حيث يتجمع كافة قيادات طفنيس المطاعنة للتجهيز لتلك الاحتفالية على قدم وساق ويتم تجهيز كافة التفاصيل بالتعاون بين أبناء القرية بأكملهم.

وأضاف عبد العظيم، العام الماضي بلغ عدد المكرمين 1140 طفل وشاب وفتاة من الناجحين فى تصفيات المسابقة وبلغ إجمالى قيمة الجوائز المقدمة لهم 500 ألف جنيه، حيث تم تكريم الفائز الأول فى المسابقة برحلة عمرة عبارة عن مبلغ 50 ألف جنيه، وتكريم حفظة القرآن الكريم كاملاً وعددهم 31 طالب وطالبة، وحفظة ثلاث أرباع القرآن الكريم وعددهم 70 طالب وطالبة، وحفظة نصف القرآن وعددهم 103 طالب وطالبة، وحفظة ربع القرآن 125 طالب وطالبة، بجانب تكريم باقي حفظة الأجزاء حتى جزء عم من حوالى 46 مكتب ومدرسة قرآنية بالقرية.

فيما قال المهندس يحيى وقاد رئيس مجلس إدارة الإحتفال بقرية طفنيس المطاعنة، أن الجائزة الأكبر حصل عليها بعد الأوائل فى المسابقة، هم 15 حافظ للقرآن الكريم كاملاً بالروايات، موضحاً أن محافظة الأقصر تنتشر بها المئات من كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم أكثرها فى مدينة إسنا والقرنة ثم باقى المدن والقرى، وهو يدل على أن الأقصر من أكثر المحافظات بمصر اهتماماً بتعليم الأطفال وتحفيظهم القرآن الكريم، ومازالت تقام الكتاتيب في المساجد بجانب الزوايا المنتشرة بالقري، وهو أمر مميز للأقصريين لخدمة أبنائهم فى طلب العلم بأولى خطواته وهى حفظ القرآن الكريم.

وقال ياسر الجلالي، أحد محفظي القرآن بالقرية، وأحد المتطوعين لخدمة حفل التكريم، أن صاحب المركز الأول يحصل على جائزة بقيمة 40 ألف جنيه، ويحصل صاحب المركز الثاني على جائزة بقيمة 30 ألف جنيه، ويحصل كل فائز في حفظ القرآن الكريم دون هذين المركزين على 20 ألف جنيه، بشرط ألا يتجاوز عمر المتقدم للامتحان في حفظ القرآن كاملاً عن 18 عاما، وتتضمن شروط النجاح ألا يقل معدل درجات النجاح للمتقدم عن 70%.

وتابع الجلالي، أن قيمة الجوائز مقدمة كمساهمات من أهل القرية بمعرفة القائمين على الحفل وبإشراف من إحدى الجمعيات، ويشترط للتقدم للمسابقة ألا يزيد عمر الممتحن في الجزء الأول عن 7 سنوات، ولجزأي عم وتبارك عن 8 سنوات، ولـ 3 أجزاء عن 9 سنوات، ويشترط لراغب الامتحان في 5 أجزاء ألا يزيد عمره عن 11 سنة، ولربع القرآن عن 13 سنة، ولنصف القرآن عن 15 سنة، ويشترط للامتحان في المسابقة ألا يزيد عمر الحافظ لـ 3 أرباع القرآن والقرآن كاملاً عن 18 سنة.

يشار إلى أن المسابقة، تعقد خلال أغسطس من كل عام ويقام حفل التكريم في ديسمبر، وبدأ عقد المسابقة لأول مرة في أغسطس 2018، واستمر تطوير آليات عقد المسابقة وحفل التكريم على مدار الـ 5 سنوات، وصولاً إلى العام الجاري، ليزيد عدد المتقدمين عن 2000 طالب، ونجح في الاختبارات 1600 طالب وتم رصد 750 ألف جنيه للتكريم.

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