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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الزمالك: أشعة لعمر جابر غدا بعد إصابته في لقاء المصري

عمر جابر
عمر جابر
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كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض عمر جابر لاعب الأبيض لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة المصري التي أقيمت اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز. 

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية غداً الجمعة، للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها وتحديد فترة غيابه عن التدريبات.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الجمعة، عقب خوض مباراة المصري اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

خسر الزمالك أمام المصري بهدف، مساء اليوم على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر .

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم 20ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

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