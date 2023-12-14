وفد منتخب مصر يزور كوت ديفوار للمرة الثانية للتجهيز لأمم أفريقيا ٢٠٢٤

عقد حازم إمام عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب الأول والبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ومحمد غرابة مدير المنتخب اجتماعًا ظهر اليوم للتعرف على الأمور التنظيمية الخاصة بمعسكر كوت ديفوار استعدادا لبطولة كأس الامم التي تنطلق ١٣ يناير المقبل ، بعد سفر شعبان بسطاوي منسق المنتخبات ومينا سامح إداري المنتخب الأول إلى كوت ديفوار للمرة الثانية خلال أقل من شهر ، بناء على التنسيق مع المشرف علي الفريق وجهاز المنتخب .

قام وفد اتحاد الكرة بتفقد الفنادق و الملاعب التي ستستضيف منتخب مصر في أبيدجان .

كما قام وفد اتحاد الكرة بتفقد عدد من المدن في كوت ديفوار المرجح أن يلعب منتخب مصر فيها تبعا لترتيب المجموعة والأدوار التالية.