وزير الرياضة يهنئ منتخب المكفوفين بالفوز بالبطولة الأفريقية لكرة الهدف

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية الي منتخب مصر للمكفوفين رجال، بعد فوزه ببطولة أفريقيا لكرة الهدف لرياضة المكفوفين، والتأهل إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بعد الفوز علي المنتخب الجزائري الشقيق بنتيجة 3-4.



وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة بخاصة الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.



من جانبه، وجه الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين، الشكر والتقدير إلي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، علي الدعم الدائم والمستمر، مشيدًا بالمستوي الذي ظهر عليه اللاعبين وإصرارهم علي الفوز في مختلف مباريات البطولة.



يأتي التأهل بعد 32 سنة من دورة الألعاب البارالمبية ببرشلونة 1992.