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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك راحة غدا بعد الخسارة أمام المصري

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الجمعة، عقب خوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

خسر الزمالك أمام المصري بهدف، مساء اليوم على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر .

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

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