مدرب الزمالك: الفريق لم يكن موفقا خلال مباراة المصري

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه لم يكن موفقا خلال مباراة المصري البورسعيدي مساء اليوم، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" التوفيق لم يحالف الزمالك في لقاء اليوم، والفريق كان أفضل في أول 20 دقيقة باللقاء، وبعد ذلك تراجعت الناحية البدنية، كما أن الهدف الذي سجله المصري في نهاية الشوط الأول تسبب في احباط اللاعبين".

وأضاف معتمد جمال:" شيكابالا لم يشارك بصورة أساسية في لقاء اليوم بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية خاصة وأنه شارك في أكثر من لقاء أساسياً".

وتابع:" سيد عبد الله"نيمار" لم يكن جيداً في الناحية الدفاعية وبالتالي لا يمكن أن يشارك في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة عمر جابر، وفضلت الدفع بمحمد طارق لأنه أقوى دفاعياً، وأرفض التحامل على طارق بعد اللقاء ولابد أن نخرج من كبوة الخسارة".

وأشار معتمد جمال :"كنت أفكر في تغيير محمد طارق والدفع بأحمد رفاعي ولكن الأخير لاعب صغير والمباراة أمام فريق كبير بحجم المصري".

واختتم " أمامنا مباراتي ساجرادا بالكونفدرالية وسيراميكا كليوباترا في الدوري، وسنحدد بعد ذلك احتياجات الفريق في يناير حال فتح القيد".

خسر الزمالك أمام المصري بهدف، مساء اليوم على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر .