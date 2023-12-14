الدوري الأوروبي.. ليفربول يختتم دور المجموعات بهزيمة في غياب صلاح

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، هزيمة من نظيره أونيون سان جيلواز البلجيكي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب كونستنت فاندن ستوك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وسان جيلواز، بعدما قرر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز إراحته للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الفريق البلجيكي بهدف في الدقيقة 32 عن طريق الجزائري محمد الأمين عمورة، ثم تعادل المدافع الشاب جاريل كوانساه للحمر في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 43، وضع كاميرون بويرتاس جيلواز في المقدمة من جديد بهدف ثان، لتستمر هذه النتيجة حتى نهاية اللقاء، ليسقط ليفربول بنتيجة 1-2 أمام سان جيلواز في ختام دور المجموعات.

واختتم ليفربول دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي بهزيمة، ليتلقى الخسارة الثانية له في هذا الدور بعد السقوط أمام تولوز الفرنسي.

وبالرغم من الخسارة، إلا أن ليفربول تأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي قبل مواجهة أونيون سان جيلواز.

بتلك النتيجة، ظل ليفربول على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، بينما أونيون سان جيلواز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث ليودع البطولة ويتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.