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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وفد منتخب مصر يزور كوت ديفوار للمرة الثانية للتجهيز لأمم أفريقيا ٢٠٢٤

روي فيتوريا
روي فيتوريا
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عقد  حازم إمام عضو  مجلس إدارة إتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب الأول و البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ومحمد غرابة مدير المنتخب اجتماعًا ظهر اليوم للتعرف على الأمور التنظيمية الخاصة بمعسكر كوت ديفوار  استعدادا لبطولة كأس  الامم التي تنطلق ١٣ يناير المقبل، بعد سفر شعبان بسطاوي منسق المنتخبات ومينا سامح إداري المنتخب الأول إلى كوت ديفوار للمرة الثانية خلال أقل من شهر  ، بناء على التنسيق مع المشرف علي الفريق وجهاز المنتخب.

 

وقام وفد اتحاد الكرة  بتفقد الفنادق والملاعب التي ستستضيف منتخب مصر في أبيدجان.

كما قام وفد اتحاد الكرة بتفقد عدد من المدن في كوت ديفوار المرجح أن يلعب منتخب مصر فيها تبعا لترتيب المجموعة والأدوار التالية.

البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر