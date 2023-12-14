وزير الشباب يلتقي مسئولي الجامعة البريطانية لبحث التعاون المشترك

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا من الجامعة البريطانية في مصر،، لتعزيز مجالات التعاون في شأن منح زمالة الجامعة البريطانية في مجال التدريب الرياضي، وإعداد دورات تدريبية لمدة عام"Elite National Coach"، وذلك لمدربي المنتخبات الوطنية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.



حضر اللقاء، الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بالوزارة، ومن الجامعة البريطانية، الدكتور عمرو سعدة نائبًا عن رئيس الجامعة البريطانية في مصر وقائد التحول الاستراتيجي، الدكتور أحمد درويش عميد كلية التعليم المستمر، الدكتورة شادية فهيم عميد كلية الآداب والإنسانيات، الدكتورة مها عادل عميد كلية التمريض، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.



تناول اللقاء مناقشة تعزيز مجالات العمل والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة البريطانية في مصر، وبخاصة في منح زمالة الجامعة البريطانية في مجال التدريب الرياضي لمدربي المنتخبات الوطنية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في مرحلته الأولي.



أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون المثمر بين الجامعة البريطانية في مصر ووزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الجامعة البريطانية في مصر تقوم بدور كبير في المساهمة في التنمية المجتمعية، لافتًا إلي العمل علي تسريع وتيرة الأعمال للوصول لمستهدفاتنا من تطبيق المشروعات والبرامج في أقل زمن ممكن، مشيرًا إلى قيام الوزارة بتحديث الإستراتيجية الخاصة بها على صعيد الشباب والرياضة بما يتوافق ومتطلبات الشباب.



قال وزير الشباب والرياضة: "الوزارة لديها رؤية ونهج علمي، من خلال لجنة علمية بهدف إعداد المعايير والضوابط الخاصة بدعم برامج وأنشطة الهيئات الرياضية ومستهدفاتها السنوية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في قطاع الرياضة، ونستهدف العمل علي دورات تدريبية لمدربي المنتخبات الوطنية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي".



واستكمل الوزير: "اللجنة العلمية بالوزارة تعمل على دعم الاتحادات الرياضية من خلال تكوين لجان علمية متخصصة بكافة علوم الرياضة داخل كل اتحاد للارتقاء بمستواها الفني والاداري وضمان عملية التطوير الشامل للهيئات الرياضية".