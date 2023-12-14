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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة لص متهم بقتل سيدة بأكتوبر للجنايات

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بأكتوبر إحالة لص متهم بقتل سيدة فوجئ بوجودها اثناء سرقة مسكنها إلى المحاكمة الجنائية.

تلقى المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها آثار 3 طعنات نافذة مع وجود آثار بعثرة في محتويات الشقة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل سكن المجني عليها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أفاد بأنه حاول سرقة الشقة معتقدًا خلوها من قاطنيها وأنه فور دلوفه إلى الداخل تفاجئ بالمجني عليه التي حاولت الصراخ فأجهص عليها وسدد لها 3 طعنات مستعينًا بسلاح أبيض سكين ولاذ بالفرار خشية ضبطه.

 

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إرتكاب اجراءات أجهزة الأمن