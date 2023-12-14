الزمالك يسقط أمام المصري بهدف ويواصل نتائجه السلببة في الدوري

سقط فريق الزمالك بقيادة مدربه معتمد جمال، في فخ الهزيمة بنتيجة 1-0 أمام فريق المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

لقطة من المباراة

سجل هدف المصري اللاعب جيلاس قيناوي في الدقيقة 45+5 بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني لم ينجح الفارس الأبيض في تسجيل التعادل وسط أداء باهت وسلبي للاعبين ليواصل الفريق خسارة النقاط والنتائج السلبية بمسابقة الدوري.

وخاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

لقطة من المباراة

الفوز رفع رصيد المصري البورسعيدي للنقطة 15 في المركز الثاني لجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري.