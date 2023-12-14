بالفيديو.. بعد المشاركة الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية.. نصر عبده: الشعب المصري كان البطل

وجه الكاتب الصحفي نصر عبده ، الشكر للشعب المصري العظيم، على حرصه فى المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الشعب المصري كان البطل على مر التاريخ.

وأضاف “عبده”، خلال لقاءه فى برنامج "مصر كل يوم" على قناة "مصر الزراعية" الذي تقدمه الإعلامية رانيا البليدي، أن العالم بأكلمه كان ينظر إلى هذه الانتخابات نظره خاصة، والشعب المصري أثبت بكل دليل وبرهان خلال الثلاثة أيام للانتخابات الرئاسية، حبه وعشقه لهذا الوطن، موضحا أن المشاهد التي رأيناها أمام اللجان كان مشاهد مفرحة ومبهجة، حيث أنه كان هناك حضور كثيف من الرجال والنساء والشباب.

وأشار الكاتب الصحفي نصر عبده ، إلي أن حضور الشباب بشكل كثيف وحرصه على الإدلاء بصوته ظاهرة كان غير موجودة فى السابق، وهذا دليل على أننا أمام وعي جديد للشباب المصري، الذي أدرك الظروف والتحديات المحيطة بمصر إقليميا ودوليًا.