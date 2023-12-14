ليفربول يتأخر أمام جيلواز بالشوط الأول في غياب محمد صلاح

يتأخر فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في نتيجة الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره أونيون سان جيلواز البلجيكي بهدفين مقابل هدف، في لقاء يقام بينهما حاليًا على ملعب كونستنت فاندن ستوك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وسان جيلواز، بعدما قرر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز إراحته للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الفريق البلجيكي بهدف في الدقيقة 32 عن طريق الجزائري محمد الأمين عمورة، ثم تعادل المدافع الشاب جاريل كوانساه للحمر في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 43، وضع كاميرون بويرتاس جيلواز في المقدمة من جديد بهدف ثان، ليتقدم أصحاب الأرض على ليفربول في الشوط الأول بنتيجة 2-1.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي أونيون سان جيلواز في المركز الثالث وفي رصيده 5 نقاط.