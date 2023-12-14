أحمد حسام: مهرجان الجونة حدث ثقافي وفني مهم للعاملين في صناعة السينما

قال الفنان الشاب أحمد حسام، إن مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الجديدة التي تحمل الرقم 6 هو حدث ثقافي وفني مهم للعاملين في صناعة السينما، موضحًا أنه قد يكون المهرجان أكثر أهمية للعاملين في قطاع السياحة في المدينة لمردوده المهم على السياحة.

وأضاف “حسام”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج “كلام ما بينا”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مهرجان الجونة قد بث الحياة في المدينة، التي تعد مثالًا على الحداثة والجمال، موضحًا أن مهرجان الجونة السينمائي يستقطب بدوره الكفاءات العالمية في جميع المجالات الخاصة بالصناعات الفنية.

وأوضح أن مهرجان الجونة ساهم بشكل مباشر منذ انطلاقه في تطوير الثقافة والفن على مدار العام وليس فقط في مدة انعقاد المهرجان، مؤكدًا أن غياب المهرجان العام الماضي كشف عن قيمته وأهميته للمنطقة.

ولفت إلى أن مهرجان الجونة السينمائي مهم للغاية منذ الدورة الأولى له، وهو مميز في المنطقة، موضحًا أن الجونة هي المكان المناسب لهذا المهرجان الذي يهتم به الكثير من النجوم.