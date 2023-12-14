شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد و لطيف علي السواحل الشمالية وشمال الصعيد و مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الجمعة شبورة مائية كثيفة علي مناطق من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية وعلي مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح علي مناطق من اقصي السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 25 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى 13 درجة.