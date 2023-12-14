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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاتحاد الأوروبي يعلن قراره بشأن مفاوضات انضمام أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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قرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل الخميس، في اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل ال27، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف ميشال عبر منصة إكس "إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا".

ورحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقرار ووصفه بأنه "انتصار لأوكرانيا"، مضيفا "إنه انتصار لأوروبا بأكملها".

وقببيل انعقاد القمة الأوروبية، أظهر استطلاع جديد للرأي  أن عدد الأوروبيين الذين يؤيدون احتمال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أكبر من عدد المعارضين له، على الرغم من التكاليف والمخاطر التي ينطوي عليها ذلك.

 وأشارت استطلاعات الرأي التي أجريت في ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى دعم كبير لانضمام كييف، وبدرجة أقل، مولدوفا، بعد أن تم منحهما وضع المرشح.

وفي الثامن من نوفمبر الماضي، أوصت المفوضية الأوروبية، ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

 

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