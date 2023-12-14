المصري يتقدم على الزمالك بهدف جيلاس قناوي بالشوط الأول

تقدم فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد في الوقت القاتل بالشوط الأول، باللقاء الذي يجمع الفريقين علي ملعب برج العرب بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

احرز هدف النادي المصري اللاعب جيلاس قيناوي بعد مجهود فردي وانفراد من وسط الملعب في الدقيقة 45+5 من عمر الشوط الأول.

وبدا الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أحمد مصطفي زيزو- سيد عبدالله “نيمار ”.

خط الهجوم: سيف الجزيري.