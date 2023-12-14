حبس طالب متهم بقتل والده بالخصوص

قررت النيابة العامة بالخصوص حبس طالب متهم بقتل والده بسبب خلافات بينهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بلاغا بوجود جثة لـ"مسن".

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بالعثور على جثة مسن وعلي جسده آثار ضرب وبجواره عكاز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه طالب بكلية الحقوق قام بالتخلص من والده بتعذيبه وضربه حتى الموت، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث جرى ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق