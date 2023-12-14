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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لسرقة أمواله.. تجديد حبس قاتل مالك سيارات أجرة بالبساتين

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بقتل شخص بعدة طعنات، لسرقته، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد، والسرقة بالاكراه، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات.

وبينت التحقيقات أن المجني عليه كان يقيم بمفرده في شقته في وقت الجريمة، وكان المتهم على دراية بأن الضحية لديه أموال كثيرة، كونه مالك لعدد من سيارات الأجرة، فعقد العزم علي سرقته والتخلص منه، فباغته داخل منزله بعدة طعنات وذبح رقبته.

وأمرت النيابة العامة  بتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان، وأهلية المجني عليه لسماع أقوالهم حول الواقعة، كما أمرت  بإجراء الصفة التشريحية تحت تصرف الطب الشرعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور علي جثة شخص مذبوح داخل شقته التي تقع بالقرب من شركة الكهرباء دائرة قسم البساتين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وأجرت المعاينة الأولية للحادث، والتي كشفت العثور علي جثة شخص مذبوح ووجود بعثرة في محتويات الشقة، ما يدل علي السرقة، جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية السرقة بالاكراه