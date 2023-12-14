تأجيل محاكمة دجال متهم بهتك عرض طفلة بالجيزة لـ٢٥ ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم محاكمة دجال متهم بهتك عرض طفلة بالجيزة لجلسة ٢٥ ديسمبر الجاري لضم شهادة شاهد الاثبات وضابط التحريات وشهادة المجنى عليها.



تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة مفاده تلقيه بلاغا من سيدة تدعى ز.ع.ا ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، واغتصاب نجلتها ف.أ.م، 16 سنة، بدعوى تحضير الجن.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، حيث أن الأهالى أوهموا والد الطفلة بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار.

وحينما حضر الدجال طلب من والد الطفلة إحضارها لاستحضار الجن عليها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة الطفلة وإقامة علاقة جنسية معها فى سبيل استخراج الآثار وبالفعل وافق الأب وسمح للدجال باغتصاب طفلته أمامه.