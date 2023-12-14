برلماني أيرلندي: هجوم إسرائيل على غزة غير قانوني.. وتعرضنا للاستعمار الوحشي مثل الفلسطينيين

قال ريتشارد باريت نائب في البرلمان الأيرلندي، إنّ هناك عدة أسباب لتحول المواقف الأوروبية تدريجيا إزاء ما يحدث في قطاع غزة مثل الموقف الشعبي الأيرلندي، مثل ازدواجية المعايير بين دول الاتحاد الأوروبي بين العدوان الروسي على أوكرانيا، فقد كان هناك رد فعل سريع لتوقيع العقوبات على روسيا ودعم أوكرانيا.

وأضاف باريت، في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حين قامت إسرائيل بهجوم وغزو وحشي للشعب الفلسطيني وهو نوع من الهجمات غير القانونية لم يفعل قادة الاتحاد الأوروبي أي شيء، والرأي العام يرى هذا التباين على نحو واضح، وذلك جعل ملايين الناس يتساءلون عن السياسة الخارجية الأوروبية".

وتابع النائب في البرلمان الأيرلندي: "لم أرَ من قبل مثل تلك المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الشوارع التي نراها اليوم، وجهة نظر الناس تغيرت لأنهم رأوا طبيعة وحقيقة ما تفعله إسرائيل".

وحول التعاطف الأيرلندي مع القضية الفلسطينية، قال: "لقد كنا ضحايا للاستعمار الوحشي من قبل بريطانيا لمئات الأعوام، والذي قام بالفصل العنصري داخل أيرلندا وقمع المقاومة الأيرلندية، وهذا ما يحدث مع الشعب الفلسطيني".