نتنياهو يمنح رئيس الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لرئيس الموساد للبدء في مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويعاني، سكان غزة يعانون من شح حاد في المواد الأساسية نتيجة الحصار المفروض عليهم، وتعذر وصول المساعدات، فضلًا عن عدم قدرتهم على سحب الأموال من الصرافات الآلية بسبب تعطلها بفعل تدخل واسع من قوات الاحتلال.

الناس يتجهون إلى المناطق الغربية في غزة للجوء من القصف الشديد في المناطق الشرقية، مما أدى إلى اكتظاظ كبير في منطقة مجمع الشفاء والرمال الغربية بأعداد النازحين.