خلال 24 ساعة.. ضبط 75 قضية مخدرات وتنفيذ 52047 حكما قضائيا متنوعا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (75) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (77) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (42،075 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (18،400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4،795 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3،300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1،270 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 850 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 90 جرام).

(229) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (14 قطعة سلاح نارى بحوزة 13 متهم).. وذلك على النحو التالى:

بندقية خرطوش.

(13) فرد محلى.

(26) طلقة مختلفة الأعيرة.

(109) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (52047) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(114) حكم جناية.

(16658) حكم حبس جزئى.

(2983) حكم حبس مستأنف.

(24554) حكم غرامة.

(7738) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (9) متهمين.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (9) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (184) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (34) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.