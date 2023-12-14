روسيا والصين تجريان دوريات جوية فوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن فرقة من القوات الجوية مكونة من قاذفات صواريخ استراتيجية روسية وقاذفات استراتيجية صينية قامت بدورية جوية مشتركة فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية إنه "في 14 ديسمبر الجاري، أجرت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية الصينية دورية جوية مشتركة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأوضحت الوزارة أن فرقة العمل الجوية المكونة من قاذفات الصواريخ الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الروسية والقاذفات الاستراتيجية التابعة للجيش الصيني قامت بدورية جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وأكدت الوزارة في بيانها أن طائرات البلدين تصرفت في سياق إنجاز مهامها في إطار التزام صارم بأحكام القانون الدولي ولم تحدث انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية، موضحة أن القاذفات الاستراتيجية نفذت عملياتها الجوية المشتركة كجزء من خطة التعاون العسكري 2023 ولم تكن الرحلة موجهة ضد أي دولة ثالثة.