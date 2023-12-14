حملات أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات والأسلحة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الهيروين) بحوزة متهم "له معلومات جنائية"، وتنفيذ (608) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،150 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى و3 طلقات) بحوزة متهمان"لـهما معلومات جنائية".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.