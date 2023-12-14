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الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

ضبط 4 قضايا هجرة
ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع   الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
 فى مجال مكافحة جرائم التهريب الجمركى: ضبط (3) قضايا.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2307 مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام : ضبط (23) قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (151) حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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