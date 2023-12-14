الدوري الأوروبي.. تشكيل ليفربول لمواجهة جيلواز في غياب محمد صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أونيون سان جيلواز البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحل فريق ليفربول، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره أونيون سان جيلواز بملعب كونستنت فاندن ستوك، على أن ينطلق اللقاء قي الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي، غياب محمد صلاح بعد قرار من كلوب، الذي فضل إراحة نجم الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود هجوم الريدز، الهولندي كودي جاكبو، بن دوك، وكايدي جوردون، حيث يجلس على مقاعد البدلاء، الأوروجوياني داروين نونيز والكولومبي لويس دياز.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي أونيون سان جيلواز في المركز الثالث وفي رصيده 5 نقاط.

تشكيل ليفربول لمواجهة أونيون سان جيلواز

حراسة المرمى: كيلهير

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - جاريل كوانساه - لوك تشامبرز

خط الوسط: واتارا إيندو - هارفي إيليوت - كورتيس جونز

وفي الهجوم: بن دوك - كودي جاكبو - كايدي جوردون.