"يونيسف": وقف إطلاق النار الفوري المستدام بغزة الحل الوحيد لضمان سلامة الأطفال

قال سليم عويس مسؤول الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ وقف إطلاق النار الفوري المستدام في قطاع غزة هو الحل الوحيد لضمان سلامة الأطفال ووصول المساعدات لمستحقيها أينما كانوا في القطاع، وإلى أن يتم تطبيق ذلك على أرض الواقع، فإن الأطفال سيستمرون في دفع الثمن.

وأضاف عويس، في مداخلة مع الإعلامية آية الكفوري، عبر قناة "الإخبارية": "ما نحتاج إليه الآن هو ضمان سلامة المواد الغذائية واحترام القانون الدولي والسماح بالوصول الإنساني لمواد الإغاثة".

وتابع: "ما نشهده الآن من منع لدخول المساعدات الإنسانية والعمال الذين يحملونها سواء من الأمم المتحدة وغيرها قد يرقى إلى أن يكون من الانتهاكات الجسيمة، كما هو الحال بمقتل وإصابة الأطفال وغيرها من التجاوزات، ونركز أولوياتنا على الأساسيات التي يحتاجها الأطفال، مثل إيصال مياه الشرب وأقراص تغطية المياه والمواد الطبية العاجلة التي تستخدم في غرف الطوارئ".