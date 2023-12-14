تعليم شمال سيناء يعقد اجتماعا لمجلس الأمناء ويبحث استعدادات امتحانات نصف العام

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم، الاجتماع الأول لمجلس الأمناء تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وفي بداية الإجتماع تم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين وبدء اجتماع مجلس الأمناء بتكريم عدد من العاملين المتميزين في أداء عملهم بديوان عام المديرية وذلك تقديرًا من المجلس لأعمال الزملاء وقام محمد زاهر رئيس مجلس الأمناء ببدء الإجتماع حيث قدم الشكر والتقدير لايمان الخليلي الموجه العام الأسبق لتوجيه التربية الإجتماعية وذلك تقديرًا لمجهوداتها المبذولة طوال فترة عملها وانه قد حضر عدة اجتماعات على مستوى الجمهورية والتي فيها تمت الإشادة بمجلس الأمناء بالمحافظة.

وقد قام رئيس مجلس الأمناء بسرد بعض الأعمال التي قام بها المجلس منها دعم مسابقه معلم سيناء الموهوب ومسابقة يوم الطفل الجميل والمساهمة في دعم أعمال الامتحانات وتم حل بعض المشاكل في المدارس على مستوى المحافظة والمشاركة في تكريم الزملاء المحالين للمعاش.

كما جري الإعلان عن التشكيل لمجلس الأمناء والاباء والمعلمين على مستوى المديرية.. شملت حمزة رضوان وكيل وزاره التربيه والتعليم المدير التنفيذي للمجلس، ومحمد زاهر الشوربجي رئيس مجلس الأمناء

وسمير احمد ابو عتلة نائب رئيس المجلس ومحمود اسعد الكاشف مراقب مالي وخالد حمدان هاشم أمين المجلس وسامي الهواري عضوًا وحسين سويلم عضوًا ومحمد حامد البحيري عضوًا وسلامه عودة جرير عضوًا وعيد سليمان عوده عضوًا وأحمد عبد الفتاح عضوًا.

كما عقد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم اجتماعًا مع مديري إدارة التعليم الثانوي وإدارة التطوير بديوان عام مديرية التربية والتعليم لمناقشة الاستعدادات لامتحانات العام الدراسي الأول لصفوف النقل الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.