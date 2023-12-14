رئيس الوزراء البريطاني: المملكة المتحدة ملتزمة بحل الدولتين

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "إن المملكة المتحدة ملتزمة بحل الدولتين في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عقب تصريحات أدلت بها السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا تسيبي هوتوفيلي أفادت بأن تل أبيب لا تؤيد بأن يكون للفلسطنيين دولة مستقلة في الشرق الأوسط".

وشدد سوناك، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ايفيننج ستاندرد" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، على أن المملكة المتحدة لاتزال ملتزمة بحل الدولتين في الشرق الأوسط، موضحا أن لندن تواصل اعتبار حل الدولتين "النتيجة الصحيحة" للحرب بين إسرائيل وحماس.

وجدد رئيس الوزراء البريطاني دعوته إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة يتضمن أن تتوقف حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتحرير الرهائن المحتجزين في مقابل المزيد من المساعدات في قطاع غزة، وذلك على حد قوله.