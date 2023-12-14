تعرف على ضوابط قرعة دور الـ16 فى دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار عن الفرق المتاهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، بعد انتهاء دور المجموعات للبطولة الأعرق داخل القارة العجوز.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16، فى تمام الواحدة من مساء يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجارى.

وتلتزم القرعة بعدة ضوابط، جاءت كالتالى:

- لا يتواجه فريقين من نفس المجموعة

- لا يتواجد فريقين من نفس الدولة

- مباراة الذهاب على أرض الفريق من التصنيف الثاني

- مباراة الاياب على أرض الفريق من التصنيف الأول

- لا يوجد قانون أفضلية الهدف خارج الديار.



وتم تقسيم الفرق المتأهله إلى تصنيفين الأول وهم المتصدرين للمجموعات الثمانيه، بينما جاءت الفرق المتأهله كوصيفة للمجموعات فى التصنيف الثانى.

وجاء التصنيف الأول، كالتالى:

- مانشستر سيتي

- آرسنال

- اتلتيكو مدريد

- ريال مدريد

- برشلونة

- ريال سوسيداد

- بوروسيا دورتموند

- بايرن ميونيخ



بينما جاء التصنيف الثانى للفرق كالتالى:

- لايبزيج

- لاتسيو

- انتر

- نابولي

- ايندهوفن

- كوبنهاجن

- باريس سان جيرمان

- بورتو.

