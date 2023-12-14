السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد أرز هندي أبيض

أعلن الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الخميس، عن الممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقالت الهيئية فى بيانا لها: وصول خلال الفترة من:-