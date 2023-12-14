محمد إبراهيم رجل مباراة فيوتشر وسيراميكا

حصل محمد إبراهيم لاعب فريق سيراميكا على جائزة المباراة في مواجهة فيوتشر، وذلك بعدما قدم أداء مميز باللقاء.

استلام محمد إبراهيم للجائزة

وتعادل فريق فيوتشر بهدف لمثله مع فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك في اللقاء الذى أقيم مساء اليوم الخميس، بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، على ملعب السلام.

قدم فيوتشر شوط أول قوي ونجح في تسجيل هدفه الأول عن طريق مروان محسن من رأسية رائعة في الدقيقة 17 من زمن الشوط.

وتعرض خلال مجريات الشوط الأول عمر كمال لاعب فيوتشر لإصابة قوية ودخل في نوبة بكاء شديدة، قبل أن يتم علاجه من قبل الجهاز الطبي ويستكمل الشوط بشكل طبيعي.

وفي الشوط الثاني سجل سيراميكا هدف التعادل في الدقيقة 90+4 عن طريق اللاعب محمد شكري، ليكتفي كل فريق بنقطة .

التعادل رفع رصيد فيوتشر للنقطة 13 في المركز السابع لجدول ترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 14 في المركز الثالث لجدول الترتيب .