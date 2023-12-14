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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تصنيف الفرق المتأهلة لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

دورى الأبطال
دورى الأبطال
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أسدل الستار عن الفرق المتاهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، بعد انتهاء دور المجموعات للبطولة الأعرق داخل القارة العجوز.
وتم تقسيم الفرق المتأهله إلى تصنيفين الأول و هم المتصدرين للمجموعات الثمانية، بينما جاءت الفرق المتأهلة كوصيفة للمجموعات فى التصنيف الثانى. 
وجاء التصنيف الأول، كالتالى:
- مانشستر سيتي
- آرسنال
- اتلتيكو مدريد
- ريال مدريد
- برشلونة
- ريال سوسيداد
- بوروسيا دورتموند
- بايرن ميونيخ.

بينما جاء التصنيف الثانى للفرق كالتالى:
- لايبزيج
- لاتسيو
- انتر
- نابولي
- ايندهوفن
- كوبنهاجن
- باريس سان جيرمان 
- بورتو.
 

الفرق المتاهله إلى دور الـ16 بطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج