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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة: غدا غلق كلي أسفل كوبري 8 بطريق الواحات لمدة يومين

غلق كلي اسفل الكوبرى
غلق كلي اسفل الكوبرى بطريق الواحات
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أعلنت محافظة الجيزة، إنه في إطار تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى (۸) الكائن تحديدًا أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

وأضافت المحافظة فى بيان لها، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي أسفل الكوبرى بطريق الواحات، وذلك لمدة (يومان)، وذلك من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۱٥ وحتى الساعة ٦ صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۱٦ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وأوضحت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ستقوم بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:
- تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الإيمن لمنطقة الأعمال اسفل الكوبرى لتحويل حركة المرور اثناء أعمال رفع الكمر المشار اليه.
كما تشير محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال. 
كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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