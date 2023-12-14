رئيس حزب الاتحاد: الشعب المصري دائما يسطر تاريخا في كل اللحظات الوطنية الهامة

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الشعب المصري دائما يسطر تاريخا في كل اللحظات الوطنية الهامة في تاريخ الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن وقوفه بجانب دولته مشهد متكرر وليس جديدا، فقد تكرر في انتخابات عامي 2014 و2018 وتفويض الرئيس السيسي لمحاربة الإرهاب وتظاهرات رفض تهجير الفلسطينيين، ولافتًا إلى أن توافدهم في الانتخابات الرئاسية 2024 يعبر عن وعي سياسي ووعي وطني.

وأضاف «صقر»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن الشعب المصري دائما يسطر ملاحم وطنية في كل المشاهد، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي خرج من كونه استحقاق دستوري، حيث يعبر عن وحدة الشعب المصري واصطفافه مع دولته لمواجهة التحديات والأزمات، بما في ذلك أزمة قطاع غزة.

وتابع، أن المشهد الانتخابي جاء في ظروف استثنائية بها تحديات للوطن والدولة المصرية، وبالتالي، فقد أصبح لديه حافز أكبر ووعي أكبر حتى يخاف على دولته، حيث يتحمل كل التحديات ويتغلب عليها ولديه استعداد لتحمل الكثير والكثير من أجل الحفاظ على الوطن وأمن الدولة المصرية.

وأوضح، أن الشعب المصري شارك في الانتخابات حتى يظهر للعالم كله أن الدولة المصرية والشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية مصطفة، ولن يفرط المصريون في شبر من أرض مصر أو أمن وأمان بلدهم.

