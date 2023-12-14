مدرب الزمالك يستبعد الونش من لقاء المصري بالدوري

خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة باستاد برج العرب، فور وصول حافلة الأبيض إلى الملعب قبل مواجهة المصري المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك بعد قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال باستبعاد اللاعب من خوض اللقاء لاستكمال البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان" الونش" قد انضم لقائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة اليوم بعد تأكد الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة من سلامة المدافع وجاهزيته للمشاركة في المباريات قبل أن يقوم المدير الفني باستبعاده من القائمة.

ويخوض الزمالك لقاء المصري بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".