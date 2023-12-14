"فيفا" يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القائمة النهائية والمختصرة لجوائز الأفضل "ذا بيست" عن عام 2023، والخاصة بفئة كرة القدم النسائية.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم.



وضمت القائمة النهائية للمرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم 2023:

أيتانا بونماتي: منتخب إسبانيا - نادي برشلونة.

ليندا كايسيدو: منتخب كولومبيا - نادي ريال مدريد.

جنيفر هيرموسو : منتخب إسبانيا - نادي باتشوكا المكسيكي.



ومن المقرر الإعلان عن هوية الفائزات، بجوائز الأفضل 2023 يوم 15 يناير المقبل، خلال حفل "فيفا" السنوي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

