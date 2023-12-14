تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بقيادة علي ماهر عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد منصور - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حماده - ايزي إيميكا - غيلاس قناوي - الياس الجلاصي - ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عصام ثروت وحسين السيد ومحمد دبش وسمير فكري وأحمد عيد وعمرو موسى وحسن علي ومحمد الشامي وليستويل أمانكونا.