ads
الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعادل مثير بين فيوتشر وسيراميكا كليوباترا في الدوري.. صور

مروان محسن لاعب فيوتشر
مروان محسن لاعب فيوتشر" لقطة من المباراة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعادل فريق فيوتشر بهدف لمثله مع فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك في اللقاء الذى أقيم مساء اليوم الخميس، بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، على ملعب السلام.

فرحة مروان محسن بالهدف في شباك سيراميكا

قدم فيوتشر شوط أول قوي ونجح في تسجيل هدفه الأول عن طريق مروان محسن من رأسية رائعة في الدقيقة 17 من زمن الشوط.

وتعرض خلال مجريات الشوط الأول عمر كمال لاعب فيوتشر لإصابة قوية ودخل في نوبة بكاء شديدة، قبل أن يتم علاجه من قبل الجهاز الطبي ويستكمل الشوط بشكل طبيعي.

وفي الشوط الثاني سجل سيراميكا هدف التعادل في الدقيقة 90+4 عن طريق اللاعب محمد شكري، ليكتفي كل فريق بنقطة .

لقطة من المباراة 

وخاض فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي.

الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، هشام عادل، عبد الكبير الوادي.

الهجوم: مروان محسن.

لقطة من المباراة 

التعادل رفع رصيد فيوتشر للنقطة 13 في المركز السابع لجدول ترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 14 في المركز الثالث لجدول الترتيب .

لقطة من المباراة 
فيوتشر سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز مروان محسن أيمن مصطفى