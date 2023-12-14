تعادل مثير بين فيوتشر وسيراميكا كليوباترا في الدوري.. صور

تعادل فريق فيوتشر بهدف لمثله مع فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك في اللقاء الذى أقيم مساء اليوم الخميس، بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، على ملعب السلام.

فرحة مروان محسن بالهدف في شباك سيراميكا

قدم فيوتشر شوط أول قوي ونجح في تسجيل هدفه الأول عن طريق مروان محسن من رأسية رائعة في الدقيقة 17 من زمن الشوط.

وتعرض خلال مجريات الشوط الأول عمر كمال لاعب فيوتشر لإصابة قوية ودخل في نوبة بكاء شديدة، قبل أن يتم علاجه من قبل الجهاز الطبي ويستكمل الشوط بشكل طبيعي.

وفي الشوط الثاني سجل سيراميكا هدف التعادل في الدقيقة 90+4 عن طريق اللاعب محمد شكري، ليكتفي كل فريق بنقطة .

لقطة من المباراة

وخاض فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي.

الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، هشام عادل، عبد الكبير الوادي.

الهجوم: مروان محسن.

لقطة من المباراة

التعادل رفع رصيد فيوتشر للنقطة 13 في المركز السابع لجدول ترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 14 في المركز الثالث لجدول الترتيب .