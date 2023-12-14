أفضل هدف.. تعرف على القائمة النهائية لجائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن لقائمة النهائية للأهداف المرشحه لجائزة "بوشكتاش" لأفضل هدف خلال عام 2023.

تم الكشف عن المرشحين الثلاثة النهائيين لجائزة بوشكاش 2023، والتى جاءت كالتالى:

خوليو إنسيسو.

غيليرمي مادروغا.

نونو سانتوس.

سجل خوليو إنسيسو، وغيليرمي مادروغا، ونونو سانتوس أهدافاً مذهلة في سباق الفوز بالجائزة.

تم تسمية الجائزة على اسم المهاجم المجري الأسطوري فيرينك بوشكاش، المشهور بأهدافه الرائعة.

وتُمنح لصاحب الهدف الأكثر إثارة في كرة القدم الرجال والسيدات في الفترة ما بين 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023، مع الإعلان عن الفائز في حفل لندن في 15 يناير 2024.

وكان قد تم ترشيح 11 هدفًا في البداية لجائزة بوشكاش. من هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين الثلاثة النهائيين من قبل المشجعين الذين صوتوا على موقع FIFA الرسمي بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من الخبراء.