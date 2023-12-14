الأهلي في المونديال| بيرسي تاو: لدينا طموحات كبيرة لتحقيق إنجاز جديد

أكد بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن فريقه كبير واللاعبين لديهم طموحات في تحقيق إنجاز جديد خلال بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وقال تاو: «الأهلي لا يعاني مطلقًا كما يتخيل البعض، لم يحدث تراجع كبير في النتائج كما يتردد مؤخرًا، ونحن فريق كبير ولدينا طموح في في تحقيق إنجاز مشرف خلال البطولة».

وأضاف: «اتحاد جدة فريق كبير، ونحن نحترمه لكن الأهلي أيضًا فريق كبير، وواثق في قدرات زملائي على تقديم مستوى قوي خلال المباراة».

وأتم: «سنعمل على تقديم أفضل مستوى خلال مواجهة اتحاد جدة، وثقتي كبيرة في زملائي داخل الفريق من أجل بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز».